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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:27
Я считаю что это правильно. Раз люди не понимают опасности то пусть будет по другому. Штрафом.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:39
Методички 41-го года, таблички с названием улиц и домов закрашивать, теперь и свет выключать. Больше похоже на дополнительную статью доходов.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:42
Re: Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та...
Я считаю что так должно быть. Раз люди по хорошему не понимают то нужно донести до их мозгов штрафами. А если штрафы не помогут то отключить свет. Пару раз свет отключат тогда люди будут понимать. Или когда ракета в окно прилетит.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:05
Я живу в центрі України і я не розумію, навіщо мені світломаскування. Уже бачу, як росіянський літак пролітає декілька областей не помічений, шоб, орієнтуючись по світлу, бомбити Черкаси
Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:58
Re: Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та...
За поясненнями що я чув, це все зовсім не від літаків, а від ДРГ, які можуть бути в будь якій області, і будинки, що світяться, дають інформацію, де більше людей. Саме тому світломаскування не розповсюджується на вуличне освітлення
Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:15
Re: Українців пропонують штрафувати за світло у вікні та...
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