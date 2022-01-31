Національний банк України отримав від банку "Кредит Дніпро" пакет документів на придбання Першого інвестиційного банку (PINbank).
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Банк \"Кредит Дніпро\" Ярославського просить НБУ погодити купівлю ним PINBank
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Додано: Чет 19 тра, 2022 23:44
Банк "Кредит Дніпро" Ярославського просить НБУ погодити...
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Дивися повний текст
Банк \"Кредит Дніпро\" Ярославського просить НБУ погодити купівлю ним PINBank
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