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Банк "Кредит Дніпро" Ярославського
просить НБУ погодити...

Банк "Кредит Дніпро" Ярославського просить НБУ погодити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 23:44

Банк "Кредит Дніпро" Ярославського просить НБУ погодити...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України отримав від банку "Кредит Дніпро" пакет документів на придбання Першого інвестиційного банку (PINbank).

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Банк \"Кредит Дніпро\" Ярославського просить НБУ погодити купівлю ним PINBank
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