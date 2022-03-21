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Гетманцев: митники продають
місця в чергах на...

Гетманцев: митники продають місця в чергах на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 00:28

Гетманцев: митники продають місця в чергах на...

Пропонуємо до обговорення:
Голова фінкомітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що є факти, коли на митниці за хабарі продавались місця в чергах на безкоштовне розмитнення автівок з ЄС.

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Гетманцев: митники продають місця в чергах на розмитнення автівок
R2
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