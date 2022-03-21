Голова фінкомітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що є факти, коли на митниці за хабарі продавались місця в чергах на безкоштовне розмитнення автівок з ЄС.
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Гетманцев: митники продають місця в чергах на розмитнення автівок
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 00:28
Гетманцев: митники продають місця в чергах на...
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Гетманцев: митники продають місця в чергах на розмитнення автівок
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