20 травня ухвалено кілька важливих оновлень, що стосуються роботи валютного ринку.
Дивися повний текст
НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив ліміт на зняття готівкової гривні за кордоном
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:07
НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив ліміт на зняття готівкової гривні за кордоном
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|