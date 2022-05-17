20 травня ухвалено кілька важливих оновлень, що стосуються роботи валютного ринку.
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НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив ліміт на зняття готівкової гривні за кордоном
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:07
НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив...
Пропонуємо до обговорення:
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НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив ліміт на зняття готівкової гривні за кордоном
Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:02
Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:36
Ну смотри, многие уехали в Европу, снимают там жильё, часто оно стоит дороже чем месячный лимит, Свифт платёж для оплаты по безналу произвести нельзя из-за ограничений, нал теперь тоже, это называется срака. Скоро люди вообще перестанут валюту в страну заводить которые это делали раньше.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:39
Все же большинство мужей именно так поддерживали своих жён с детьми которых выехало миллионы. Сейчас у них будет патовая ситуация, как минимум у тех кто не живет в жильё для беженцев
Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:48
Если за жильё можно заплатить именно картой, а не переводом, то никаких ограничений нет. Не знаю насколько всегда это можно, но десятилетиями везде жужжат, что в Европе нал нужен для оплаты только проституток и наркотиков Правда, как я видел в Словакии, оно несколько не так.
Вероятно, но какая тут связь со свежим постановлением? Не заводят потому, что безнальную валюту можно продать только по 29.25 грн за доллар. С новым постановлением хотя бы появится интерес завозить нал с целью его официальной продажи. Хотя подозреваю, что тех, кто его завозит, официальность продажи мало волнует.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 23:43
Ох и бред
1. Арендодатели не ходят с терминалами но можно оплатить налом либо безналом но так как в Украине запрещены международные переводы то остаётся нал.
2. Сняли ограничение на курс продажи, курс покупки остался фиксированным а это значит что те кто заводят валюту по экспортным операциям должны продавать $ по 29.25.
Так как продавать не будут то думаю следующий этап будет принудительная продажа всей валюты на счетах
Додано: П'ят 20 тра, 2022 23:54
Re: НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив.
Хм. Много ИТшников, или, скорее, ИТшниц продолжают работать из европейских стран, в основном Польши, как ФОП в Украине, так как открывать, например, польский аналог ФОП (для ИТ 9% + соц. взнос) и разбираться в налогообложении, если хочешь скоро вернуться в Украину, просто нет смысла. Теперь же доллары из-за границы будут продаваться по 29.25, дальше валюта при карточных транзакциях покупаться на треть дороже - такой себе непрямой налог 30+%. Боюсь, это будет достаточным драйвером для этих людей перейти на иностранный ФОП, чтобы Украина этих денег не видела вообще, и по сути это ещё один якорь, подталкивающий этих людей к решению об эмиграции. Ну, наверное Украине такие не нужны.
Додано: Суб 21 тра, 2022 00:00
Про то, что при жизни в Европе можно везде платить картой - мопед не мой, но почему-то много где публиковавшийся. Мне казалось, что, как минимум, booking.com оплату принимает и картой, а не только налом или каким-то видом из P2P переводов. Но поверю эксперту, что бред.
Не обратил внимание, что на нал отпустили только курс продажи. Ну тогда в плане нала это просто ни на что не повлияет. А то, что отпустили курс неявной продажи валюты по картам - это может народ и огорчит (хотя пока далеко не все банки использовали даже 10% квоту), но иначе валюта в банках закончится и эти операции вообще проводиться перестанут. Мне кажется, что второе для народа будет более неприятным.
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