НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив...

Додано: Суб 21 тра, 2022 00:28

dotster написав: Да при чем тут booking.com когда подписывается договор аренды с физ.лицом. Booking хорош только для краткосрочной аренды и то это дорого для проживания месяцами по сравнению с договором аренды на пол года например Да при чем тут booking.com когда подписывается договор аренды с физ.лицом. Booking хорош только для краткосрочной аренды и то это дорого для проживания месяцами по сравнению с договором аренды на пол года например

Было сказано, что никакой арендодатель оплату картой не примет, а не про то, насколько при оплатой не картой может получиться дешевле. Но я верю и буду ссылаться в будущемКстати, не соглашусь, что даже если прям никто не принимает оплату картой, то положение безвыходное. Раз нет денег на оплату квартиры, значит человек там не работает и вполне может переехать. Границы Украины на въезд открыты. С жильём в стране стало похуже, но есть и заплатить за него ещё можно гривнами (или уже нет? Не слежу). Про запасы еды вообще говорят, что лучше всех в Европе. А сливать валюту за квартиру в другой стране всё таки сложно назвать военной необходимостью для Украины. По хорошему, такие лимиты нужно было сразу завинтить, а не ждать, пока курьеры из приграничных банкоматов изрядно сольют ЗВР.