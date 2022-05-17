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НБУ скасував обмеження на
встановлення курсу та зменшив...

НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 00:06

  sanyok написав:Боюсь, это будет достаточным драйвером для этих людей перейти на иностранный ФОП, чтобы Украина этих денег не видела вообще

Как уже обсудили в валютной ветке, пока предпочитают всё ещё законный промежуточный вариант: получать валюту на счёт ФЛП, но в зарубежном банке. В таком случае с ней куда больше свободы, чем только продать за гривну по грабительскому курсу. Он и телодвижений от предпринимателя требует минимум и 5% платить приятнее, чем 9%. Заодно и Украина налоги получит, хотя основной валютной суммы, конечно, не увидит.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 00:12

  moveton написав:
  dotster написав:Ох и бред :-)
1. Арендодатели не ходят с терминалами но можно оплатить налом либо безналом но так как в Украине запрещены международные переводы то остаётся нал.


Про то, что при жизни в Европе можно везде платить картой - мопед не мой, но почему-то много где публиковавшийся. Мне казалось, что, как минимум, booking.com оплату принимает и картой, а не только налом или каким-то видом из P2P переводов. Но поверю эксперту, что бред.

  dotster написав:2. Сняли ограничение на курс продажи, курс покупки остался фиксированным а это значит что те кто заводят валюту по экспортным операциям должны продавать $ по 29.25.

Не обратил внимание, что на нал отпустили только курс продажи. Ну тогда в плане нала это просто ни на что не повлияет. А то, что отпустили курс неявной продажи валюты по картам - это может народ и огорчит (хотя пока далеко не все банки использовали даже 10% квоту), но иначе валюта в банках закончится и эти операции вообще проводиться перестанут. Мне кажется, что второе для народа будет более неприятным.


Да при чем тут booking.com когда подписывается договор аренды с физ.лицом. Booking хорош только для краткосрочной аренды и то это дорого для проживания месяцами по сравнению с договором аренды на пол года например.
Отпустили как раз не нал а безнал, с налом проблем нет, он всегда был рыночным а вот те кто расплачиваются картой зарубежем будут теперь платить по курсу продажи который вырастет существенно. Особенно плачевно все для тех кто получает доход в валюте
dotster
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 00:28

  dotster написав:Да при чем тут booking.com когда подписывается договор аренды с физ.лицом. Booking хорош только для краткосрочной аренды и то это дорого для проживания месяцами по сравнению с договором аренды на пол года например

Было сказано, что никакой арендодатель оплату картой не примет, а не про то, насколько при оплатой не картой может получиться дешевле. Но я верю и буду ссылаться в будущем :P

Кстати, не соглашусь, что даже если прям никто не принимает оплату картой, то положение безвыходное. Раз нет денег на оплату квартиры, значит человек там не работает и вполне может переехать. Границы Украины на въезд открыты. С жильём в стране стало похуже, но есть и заплатить за него ещё можно гривнами (или уже нет? Не слежу). Про запасы еды вообще говорят, что лучше всех в Европе. А сливать валюту за квартиру в другой стране всё таки сложно назвать военной необходимостью для Украины. По хорошему, такие лимиты нужно было сразу завинтить, а не ждать, пока курьеры из приграничных банкоматов изрядно сольют ЗВР.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 00:52

  dotster написав:
  moveton написав:
  alex7gk написав:Охренеть правительство лупит по своему народу.

И чем же? Или народ - это только спекулянты, которые с пачками карт снимали валютный нал за границей по смешному курсу и потом с немалой прибылью продавали его в Неньке?


Ну смотри, многие уехали в Европу, снимают там жильё, часто оно стоит дороже чем месячный лимит, Свифт платёж для оплаты по безналу произвести нельзя из-за ограничений, нал теперь тоже, это называется срака. Скоро люди вообще перестанут валюту в страну заводить которые это делали раньше.


У них тоже в магазе можно снять денег, правда не уверен что много.
С другой стороны чтоб они немного лучше жили по более дешевому курсу, я должен в Украине жить немного хуже сдавая в банк по более низкой у курсу. И тоже завожу валюту но теперь на физика а не на ФОП, разница очень существенная (суммы не большие) но это мой доход а у них в Европе они столько же просто тратят на аренду.
Люди сделали свой выбор. Уехали в безопасное место, а мы должны тут и за себя и за страну ещё и за них думать чтоб они могли побольше и подешевле снять.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 01:29

  dotster написав:2. Сняли ограничение на курс продажи, курс покупки остался фиксированным а это значит что те кто заводят валюту по экспортным операциям должны продавать $ по 29.25.
Так как продавать не будут то думаю следующий этап будет принудительная продажа всей валюты на счетах


Давно пора ввести обов'язковий продаж валютної виручки експортерами.
А наступний логічний крок - конвертація валютних депозитів та інших рахунків у гривню. Це дасть ресурс для підтримки національної валюти.
slonic32
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