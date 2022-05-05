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WSJ: у США пропонують вилучити
з обігу купюри $100, щоб...

WSJ: у США пропонують вилучити з обігу купюри $100, щоб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:01

WSJ: у США пропонують вилучити з обігу купюри $100, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб жителі Росії відчули на собі тиск санкцій, необхідно вилучити з обігу 100-доларові купюри.

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WSJ: у США пропонують вилучити з обігу купюри $100, щоб знищити накопичення росіян
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:01

https://www.wsj.com/articles/the-plot-t ... 1455667926

видання посилається на wsj, там таких ідей взагалі нема... олені , олені 🦌
davinci
 
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