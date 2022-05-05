Щоб жителі Росії відчули на собі тиск санкцій, необхідно вилучити з обігу 100-доларові купюри.
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WSJ: у США пропонують вилучити з обігу купюри $100, щоб знищити накопичення росіян
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:01
WSJ: у США пропонують вилучити з обігу купюри $100, щоб...
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Дивися повний текст
WSJ: у США пропонують вилучити з обігу купюри $100, щоб знищити накопичення росіян
Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:01
видання посилається на wsj, там таких ідей взагалі нема... олені , олені 🦌
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