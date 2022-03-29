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Курс гривні не просів після
зняття Нацбанком обмежень...

Курс гривні не просів після зняття Нацбанком обмежень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 11:02

Курс гривні не просів після зняття Нацбанком обмежень...

Пропонуємо до обговорення:
Курс продажу валюти не відреагував на дозвіл НБУ банкам продавати валюту дорожче.

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Курс гривні не просів після зняття Нацбанком обмежень щодо валюти
R2
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Только цены в интернет-магазинах за ночь скакнули на 10-15%
sich
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 11:13

наверное дали время до понедельника для тех кто еще не успел "завершить запланированные сделки" ))) ну и плюс суббота - многие банки не работают или в полурабочем режиме.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 12:12

знущаються? курс міняйло бакс 37, євро 39. а так не просів :)
MByte
 
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