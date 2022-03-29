Курс продажу валюти не відреагував на дозвіл НБУ банкам продавати валюту дорожче.
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Курс гривні не просів після зняття Нацбанком обмежень щодо валюти
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Додано: Суб 21 тра, 2022 11:02
Курс гривні не просів після зняття Нацбанком обмежень...
Пропонуємо до обговорення:
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Курс гривні не просів після зняття Нацбанком обмежень щодо валюти
Додано: Суб 21 тра, 2022 11:13
наверное дали время до понедельника для тех кто еще не успел "завершить запланированные сделки" ))) ну и плюс суббота - многие банки не работают или в полурабочем режиме.
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