Нові правила НБУ щодо валюти можуть вплинути на доходи...

Додано: Сер 25 тра, 2022 11:01

_hunter написав: Тут какое дело: если кубышки доставать тихо и спокойно -- вот то "позже чуть" -- оно через пару лет наступить может... Тут какое дело: если кубышки доставать тихо и спокойно -- вот то "позже чуть" -- оно через пару лет наступить может...

ну вот где-то через 3-6 месяцев и можно было бы начать сильно негодовать насчет разницы 20-30%. сейчас всем непросто.И, думаю, не будет несколько лет разницы 20-30% между официальным и черным курсом. Если отпустить курс в свободное плавание, то разница 5-10% будет еще продолжаться какое-то время, пока не снимут остальные серьезные валютные ограничения, которых не было в начале года.Т.е. условно говоря, ситуация, когда 30 - нбу и 33 - черный рынок, не сильно отличается от того, если б сделали свободное плавание, но с множеством текущих ограничений и было бы при этом, например, 40 - нбу и 44 - у чр. Там не всё так просто с управлением валютным рынком.Хотя думаю, что если военное время затянется на год-два..., то чтоб не сорвало валютную крышку, им придется переключить курс на новую ступень. Но с наличием ограничений, которые отменять до конца войны вряд ли кто будет, разница между курсами все равно будет при любом значении курса.честно говоря, не понятно как они собираются возвращать все как было еще в начале года, так что все были целые и довольные - и экспортеры, и пересичні, которым "дарят" новые цены при каждом росте курса.