Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так...

anjei_wyda написав:
Впасти нижче собівартості новобудови не зможуть, а у світі ціни на сировину лише набирають обертів.
Саме про це і мова, що собівартість житла буде дорожчою, ніж його ціна продажу... Тобто, нового житла практично не буде, тільки те, що добудують на кінцевих стадіях будівництва і те, що держава запропонує переселенцям безкоштовно. Всі інші вже недобудовані будівлі будуть стояти, але будь-хто з власників зможе продати свою новобудову тільки значно нижче його реальної вартості.
Так було з приватними будинками вже багато років під Києвом: кому треба було продати - продавали в рази нижче собівартості: все те, що було побудоване 10-15 років тому, продавалось значно нижче його реальної вартості. Іншіх варіантів продати просто не було. І нікого не цікавить, що будівництво коштувало 200-300тисяч долларів: реальна ціна продажу готового житла з ремонтом і меблями була в районі 100-150 тисяч, а хто ломив ціну, так нічого і не продали за 10 років.