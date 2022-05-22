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Зміна цін на житло в Україні
буде приголомшливою: так...

Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:33

Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні очікується "приголомшливе" падіння цін на нерухомість. І протримається воно кілька років. Причина цього – загальне падіння ВВП та зниження попиту.

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Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так триватиме кілька років
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 11:33

Где можно купить дешёое жильё? Киев
golovanovas359
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 12:37

Re: Зміна цін на житло в Україні буде приголомшливою: так...

Падіння у гривні?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:01

  golovanovas359 написав:Где можно купить дешёое жильё? Киев

На вторичке. В Киеве.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 17:44

Якщо в країну підуть шалені гроші на відбудову, то падіння цін буде недовгим, + програма по відновленню житла, яка буде стимулювати покупки. Впасти нижче собівартості новобудови не зможуть, а у світі ціни на сировину лише набирають обертів.
anjei_wyda
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:26

Да як раз з зростанням цін на будівництво ціни впадуть, дуже цікаво подивитися 😄
bashevoj2
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 10:24

  anjei_wyda написав:Впасти нижче собівартості новобудови не зможуть, а у світі ціни на сировину лише набирають обертів.


Саме про це і мова, що собівартість житла буде дорожчою, ніж його ціна продажу... Тобто, нового житла практично не буде, тільки те, що добудують на кінцевих стадіях будівництва і те, що держава запропонує переселенцям безкоштовно. Всі інші вже недобудовані будівлі будуть стояти, але будь-хто з власників зможе продати свою новобудову тільки значно нижче його реальної вартості.
Так було з приватними будинками вже багато років під Києвом: кому треба було продати - продавали в рази нижче собівартості: все те, що було побудоване 10-15 років тому, продавалось значно нижче його реальної вартості. Іншіх варіантів продати просто не було. І нікого не цікавить, що будівництво коштувало 200-300тисяч долларів: реальна ціна продажу готового житла з ремонтом і меблями була в районі 100-150 тисяч, а хто ломив ціну, так нічого і не продали за 10 років.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 23:20

цінти скоріш за все будуть зростати, буд матеріали за остані місяці в ціні ростуть
oleolivka
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 09:48

  Watcher написав:
  anjei_wyda написав:Впасти нижче собівартості новобудови не зможуть, а у світі ціни на сировину лише набирають обертів.


Саме про це і мова, що собівартість житла буде дорожчою, ніж його ціна продажу... Тобто, нового житла практично не буде, тільки те, що добудують на кінцевих стадіях будівництва і те, що держава запропонує переселенцям безкоштовно. Всі інші вже недобудовані будівлі будуть стояти, але будь-хто з власників зможе продати свою новобудову тільки значно нижче його реальної вартості.
Так було з приватними будинками вже багато років під Києвом: кому треба було продати - продавали в рази нижче собівартості: все те, що було побудоване 10-15 років тому, продавалось значно нижче його реальної вартості. Іншіх варіантів продати просто не було. І нікого не цікавить, що будівництво коштувало 200-300тисяч долларів: реальна ціна продажу готового житла з ремонтом і меблями була в районі 100-150 тисяч, а хто ломив ціну, так нічого і не продали за 10 років.

Ну, в таком случае все будет как в Европах/Штатах: куча народу всю жизнь будет жить на съемных хатах не испытывая при этом особых моральных страданий.
Сейчас же жилье (в основном) по одной причине продаваться будет: владелец выехал на ПМЖ в другую страну. А в этом случае денюжка за хату -- максимум приятный бонус -- навроде 13й/14й ЗП...
_hunter
 
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