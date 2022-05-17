RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що зараз відбувається на ринку
палива: ціни на АЗС у...

Що зараз відбувається на ринку палива: ціни на АЗС у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:22

Що зараз відбувається на ринку палива: ціни на АЗС у...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні поглиблюється паливна криза унаслідок повномасштабної війни та через низку інших причин.

Дивися повний текст
Що зараз відбувається на ринку палива: ціни на АЗС у різних областях
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97823
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 14:22

В Одессе сегодня на мотто по 65 грн. продавали.
egodoor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 19:26

А в Краматорске, на "Параллель" бензин 70 грн за литр, а на "Терминал" 68 грн. Так что как то не вписывается в те "средние" цены по Украине(((
welder
 
Повідомлень: 16
З нами з: 15.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо професії майбутнього: хто матиме попит на ринку...
R2 » Суб 21 тра, 2022 14:19
3 163
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 тра, 2022 14:41
zoyadereza
Ціни на бензин в Польщі: скільки коштує заправити автомобіль
R2 » П'ят 20 тра, 2022 09:17
3 428
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 тра, 2022 18:21
Gastarbaiter
Чи вигідно зараз тримати кошти на депозиті — аналітик
R2 » Вів 17 тра, 2022 00:53
1 428
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 тра, 2022 00:53
Moneta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3219)
22.05.2022 21:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.