Засновник Microsoft Білл Гейтс під час AMA-сесії на Reddit заявив, що не має криптовалюти.
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Білл Гейтс пояснив відсутність криптовалют у своєму інвестпортфелі
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Додано: Нед 22 тра, 2022 23:22
Білл Гейтс пояснив відсутність криптовалют у своєму...
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Білл Гейтс пояснив відсутність криптовалют у своєму інвестпортфелі
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