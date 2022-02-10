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Один із найстаріших банків
Швейцарії почав пропонувати...

Один із найстаріших банків Швейцарії почав пропонувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:44

Один із найстаріших банків Швейцарії почав пропонувати...

Пропонуємо до обговорення:
Julius Baer Group, одна із найстаріших фінансових компаній Швейцарії, пропонує криптопослуги своїм заможним клієнтам.

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Один із найстаріших банків Швейцарії почав пропонувати клієнтам криптовалюти
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 09:45

О, а здесь уже наоборот, выступают оппоненты ЛаГард...
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