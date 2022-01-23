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"Це неправильно": Гороховський
висловився про рішення...

"Це неправильно": Гороховський висловився про рішення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 10:16

"Це неправильно": Гороховський висловився про рішення...

Пропонуємо до обговорення:
Це рішення вже розкритикував співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Дивися повний текст
\"Це неправильно\": Гороховський висловився про рішення НБУ скасувати єдиний курс долара
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 10:23

Це рішення ініціювало початок кінця стабільності гривні, майже всі кого я знаю хто отримував валютну виручку почали відкривати компанії та рахунки в інших юрисдикціях. З тих хто зараз за кордоном це 100%
Курсова різниця йде навіть не до бюджету а в комерційні установи, це якась жесть якщо чесно. Краще б вони зробили фіксований курс купівлі та продажу та ввели податок на продаж валюти фіз особам на певні операції, це було би зрозуміло а ось зробити вільний плаваючий курс тільки на продаж і тільки по певним видам операцій це пи***ць
dotster
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 11:48

«Получается „дилемма заключенного“ — все ждут, кто из банков первым поставит рыночный курс по картам (примерно 36–37 гривен), а от кого убегут все клиенты в банки, которые пока такой курс не поставили», — отмечает Гороховский.

Горох несколько преувеличивает. Даже при ограничении не все банки лупили курс по максимуму и Моня в том числе. В Укрсибе до сих пор 31.30. Не сильно-то в него перебегают. Хотя, когда разница станет не 70 копеек, а 5 грн, движуха может стать и активнее.
Другой вопрос, что при нынешней тенденции банки скоро не смогут продавать валюту даже по картам.
moveton
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