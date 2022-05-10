В умовах кризи український бізнес оптимізує витрати, часто це відбувається за рахунок зарплат.
Дивися повний текст
Зарплати знижуються в більшості сфер: що відбувається на ринку праці
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 тра, 2022 11:48
Зарплати знижуються в більшості сфер: що відбувається на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Зарплати знижуються в більшості сфер: що відбувається на ринку праці
Додано: Пон 23 тра, 2022 11:49
І все це, на жаль, без врахування падіння курсу гривні... Реальне падіння набагато сильніше, особливо, якщо врахувати зростання цін в окремих сегментах, наприклад паливо...
|