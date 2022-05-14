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Вторинна нерухомість: у Києві
попит обвалився на 50%, на...

Вторинна нерухомість: у Києві попит обвалився на 50%, на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 18:22

Вторинна нерухомість: у Києві попит обвалився на 50%, на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у пресрелізі Flatfy.

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Вторинна нерухомість: у Києві попит обвалився на 50%, на півдні та сході – на 90-100%
R2
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