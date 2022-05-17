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Аналітики спрогнозували
обвал курсу популярної...

Аналітики спрогнозували обвал курсу популярної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 21:59

Аналітики спрогнозували обвал курсу популярної...

Пропонуємо до обговорення:
Агентство Finder виступило з попередженням, що ціна криптовалюти шиба-іну (SHIB) до 2030 року впаде до нуля.

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Аналітики спрогнозували обвал курсу популярної криптовалюти до нуля
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 22:00

Это будет намного раньше
konjkov_il29
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Модератори: Ірина_, Модератор

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