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Оплата за комуналку за час
окупації: кому та на які...

Оплата за комуналку за час окупації: кому та на які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:51

Оплата за комуналку за час окупації: кому та на які...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо людина більше 30 днів не перебувала у помешканні, вона має звернутися із заявою до надавача послуг, а також додати довідку про лікування, або довідку внутрішньо переміщеної особи, або довідку, яка свідчить про службу у ЗСУ. Саме ця довідка і буде підставою, щоб надавач послуг зробив перерахування.

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Оплата за комуналку за час окупації: кому та на які послуги буде перерахування
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:51

Для мене, як для ВПО, ця інформація корисна. Ніде не знайшла пояснень та інструкцій. Буду намагатися зробити електронною поштою.
Цікаво було б, якби довідки ВПО можна було через "Дію" розіслати, як беззаперечна підстава для постачальника послуг.
nika777
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Модератори: Ірина_, Модератор

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