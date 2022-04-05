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Для нас важливо, щоб світові бренди пішли з росії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 тра, 2022 18:29
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський наголосив, що для України важливо, щоб світові бренди та компанії пішли з російського ринку та прийшли до нашої країни.
Дивися повний текст Для нас важливо, щоб світові бренди пішли з росії та прийшли в Україну — Зеленський
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