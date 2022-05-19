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У Кабміні прокоментували можливе
підвищення податків в...

У Кабміні прокоментували можливе підвищення податків в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:24

У Кабміні прокоментували можливе підвищення податків в...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що для стабілізації держбюджету необхідно підвищити податки до довоєнного рівня.

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У Кабміні прокоментували можливе підвищення податків в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 09:25

Интеренсно как они себе это представляют, похоже эти "люди" оторваны от реальности
godGamer
 
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