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Мінцифри розраховує збільшити
частку ІТ-сектору до 10% ВВП

Мінцифри розраховує збільшити частку ІТ-сектору до 10% ВВП
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:02

Мінцифри розраховує збільшити частку ІТ-сектору до 10% ВВП

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації розраховує збільшити частку ІТ-сектору у ВВП України до 10%.

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Мінцифри розраховує збільшити частку ІТ-сектору до 10% ВВП
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:44

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації розраховує збільшити частку ІТ-сектору у ВВП України до 10%.


Хороший план. Для его реализации границу до самого окончания войны нужно закрытой держать и раздавать "бронь" ПТУшникам, дворникам, водителям маршруток -- т.е. вообще всем, кроме представителей "ІТ-сектору"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:03

Если ранее доля была 5%, то при схлопывании экономики в 2 раза и девальвации гривны, доля как раз будет 10%. KPI выполнен, можно выписать себе неплохой бонус по итогам года.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:05

Re: Мінцифри розраховує збільшити частку ІТ-сектору до 10% В

Твою же мать!
Это как же у нас должно обвалиться ВВП, чтобы поредевшие айтишники нагалерили в нем целых 10%?
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:08

  antey1969 написав:Твою же мать!
Это как же у нас должно обвалиться ВВП, чтобы поредевшие айтишники нагалерили в нем целых 10%?

https://biz.nv.ua/ukr/tech/ukrajinska-i ... 40887.html :wink:
Указал же вам, что 50% обвала, в 2020 году ИТ занимали 5%, обвал на 50% - делает долю в 10%, а потом еще небольшой девал, чтобы компенсировать 5-10% ИТ, которые перевелись на польский ФОП :lol:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 06:57

  alfredhaos написав:
  antey1969 написав:Твою же мать!
Это как же у нас должно обвалиться ВВП, чтобы поредевшие айтишники нагалерили в нем целых 10%?

https://biz.nv.ua/ukr/tech/ukrajinska-i ... 40887.html :wink:
Указал же вам, что 50% обвала, в 2020 году ИТ занимали 5%, обвал на 50% - делает долю в 10%, а потом еще небольшой девал, чтобы компенсировать 5-10% ИТ, которые перевелись на польский ФОП :lol:

"небольшого" может не хватить -- вон, первые ласточки:
Hitachi може перенести офіси дочірньої компанії GlobalLogic за кордон. У неї 7,5 тис. співробітників в Україні

https://mc.today/uk/hitachi-mozhe-peren ... -ukrayini/
еще чуть-чуть границы закрытыми подержать -- и побегут тупо все :(
_hunter
 
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