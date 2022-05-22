В Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин та дизпаливо.
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В Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин: коли це станеться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 22:24
В Україні збираються повернути держрегулювання цін на...
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Дивися повний текст
В Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин: коли це станеться
Додано: Сер 25 тра, 2022 22:25
Ще з наслідками минулого регулювання не розібралися, а вже нове пророчать 🙃
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