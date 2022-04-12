Кабінет міністрів вирішив закупити нафтопродукти за кордоном та направити їх на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву. Замовником буде "Укрзалізниця".
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Кабмін знайшов вихід із паливної кризи
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:25
Кабмін знайшов вихід із паливної кризи
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Кабмін знайшов вихід із паливної кризи
Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:25
Гениально! Только 2 вопроса. А дефицит то как побороть? Вагонов-цистерн хватит?
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