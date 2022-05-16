В Італії внаслідок міграції молоді до великих міст у невеликих населених пунктах будинку можна купити за 1 євро.
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В Італії знову пропонують купити будинки за 1 євро
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Додано: Суб 28 тра, 2022 09:02
В Італії знову пропонують купити будинки за 1 євро
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Дивися повний текст
В Італії знову пропонують купити будинки за 1 євро
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