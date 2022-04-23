Подоляк пояснив, що ніхто не захоче повертатися у свої будинки, поки поруч стоїть російський варвар.
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\"Утримувати переселенців довічно\": Подоляк зробив зустрічну пропозицію тим, хто радить віддати території
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Додано: Нед 29 тра, 2022 18:10
"Утримувати переселенців довічно": Подоляк зробив...
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\"Утримувати переселенців довічно\": Подоляк зробив зустрічну пропозицію тим, хто радить віддати території
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