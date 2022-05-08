В Україні може бути недоцільно відновлювати зруйновані російським вторгненням панельні будинки. В цьому випадку слід перейти на будівництво сучасних багатоповерхівок.
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Зеленський пропонує прибрати панельні будинки по всій Україні
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Додано: Пон 30 тра, 2022 08:23
Зеленський пропонує прибрати панельні будинки по всій...
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Дивися повний текст
Зеленський пропонує прибрати панельні будинки по всій Україні
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