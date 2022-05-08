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Зеленський пропонує прибрати
панельні будинки по всій...

Зеленський пропонує прибрати панельні будинки по всій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 08:23

Зеленський пропонує прибрати панельні будинки по всій...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні може бути недоцільно відновлювати зруйновані російським вторгненням панельні будинки. В цьому випадку слід перейти на будівництво сучасних багатоповерхівок.

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Зеленський пропонує прибрати панельні будинки по всій Україні
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 08:24

Класна ідея, лише моноліт з підземними паркінгами/бомбосховищами.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 08:29

я не силен в урбанистике но заменить квартал хрущевок современной многоэтажкой как в Киеве может и можно и даже может быть выгодно на длине с учетом тепло потерь но вот компактное размещение большого количества людей приведет к пробкам и отсутствию жилого пространства во дворах. будем жить как в скворечниках
stalkeruga92
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:31

  Rainbow написав:Класна ідея, лише моноліт з підземними паркінгами/бомбосховищами.

Ты не понял :lol: не будет никакого монолита:
то чи не варто розглянути можливість прибрати по всій країні панельні будинки
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 10:06

Re: Зеленський пропонує прибрати панельні будинки по всій...

А гроші на це все звідки?
Investor_K
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