На сайті оголошень OLX користувачі продають термінали Starlink.
Дивися повний текст
Starlink на OLX: як в Україні торгують інтернетом від Ілона Маска
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 тра, 2022 12:49
Starlink на OLX: як в Україні торгують інтернетом від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Starlink на OLX: як в Україні торгують інтернетом від Ілона Маска
Додано: Пон 30 тра, 2022 12:49
Обладнання скоріш за все продають шахраї або крадії - SpacEX надала термінали за символічну плату - 100 доларів. Передавання обладнання без дозволу постачальника заборонено умовами договору.
|