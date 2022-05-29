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Starlink на OLX: як в Україні
торгують інтернетом від...

Starlink на OLX: як в Україні торгують інтернетом від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 12:49

Starlink на OLX: як в Україні торгують інтернетом від...

Пропонуємо до обговорення:
На сайті оголошень OLX користувачі продають термінали Starlink.

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Starlink на OLX: як в Україні торгують інтернетом від Ілона Маска
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 12:49

Обладнання скоріш за все продають шахраї або крадії - SpacEX надала термінали за символічну плату - 100 доларів. Передавання обладнання без дозволу постачальника заборонено умовами договору.
ruzhyn
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Модератори: Ірина_, Модератор

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