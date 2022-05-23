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Через блокування українських
портів у світі...

Через блокування українських портів у світі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 13:45

Через блокування українських портів у світі...

Пропонуємо до обговорення:
Через те, що росія блокує українські порти, у світі збільшиться кількість людей, які голодують.

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Через блокування українських портів у світі голодуватимуть 218 млн людей – ООН
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 13:46

Можемо виразити глибоку занепокоєність, підсвітити елеватор у кольори флагів голодуючих країн та одягти футболки з написом "Ні голоду".
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 14:46

Нехай їдуть до нас воювати. З 218 млн. можна набрати хоч 1 млн. боєздатних :roll: Будуть відвойовувати свої харчі у рашистів :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 15:02

Re: Через блокування українських портів у світі...

Но их не беспокоит, что продукты в Украине дороже при том, что она кормит пол мира.
копейка
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