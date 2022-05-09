RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В МВС запропонували «платний»
виїзд чоловіків за кордон...

В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 15:47

В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон...

Пропонуємо до обговорення:
Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів запропонував ввести страховий внесок для чоловіків, які хочуть виїхати за кордон під час воєнного стану. Війна затягнеться надовго, вважає він.

Дивися повний текст
В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон на час війни
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97874
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 16:09

Охренеть. Что это за наркотики?
Контрабасы переведут дешевле.
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 506
З нами з: 05.01.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 16:30

  wild2006 написав:Охренеть. Что это за наркотики?
Контрабасы переведут дешевле.


А сколько берут контрабасы? И где их найти :)
Выезд официальный? Или на лодке ночью поймают/не поймают
PUnder
 
Повідомлень: 1272
З нами з: 02.08.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 17:15

Re: В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон.

А я б запропонував щось типу аукціону....
Спочатку 100 дозволів...по 20 000 доларів дозвіл...який дає право не повертатись до закінчення війни
Потім потихеньку збільшував кількість дозволів і зменшував вартість дозволу, І тільки на третьому етапі запропонував би заставу ...
При чому як на мене то застава в 100000-200000 грн - нормальний варіант за 2-4 тижневе перебування за кордоном...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25747
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2907 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 17:17

Re: В МВС запропонували «платний» виїзд чоловіків за кордон.

  budivelnik написав:При чому як на мене то застава в 100000-200000 грн - нормальний варіант за 2-4 тижневе перебування за кордоном...

Наразі такий хабар на митниці щоб випустили. Не агітую, але нажаль такі факти є
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31528
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 7520 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 18:22

  Faceless написав:
  budivelnik написав:При чому як на мене то застава в 100000-200000 грн - нормальний варіант за 2-4 тижневе перебування за кордоном...
Наразі такий хабар на митниці щоб випустили. Не агітую, але нажаль такі факти є
Якщо не можеш запобігти бунту - треба його очолити.....
Це найоптимальніший хід ,який людство виробило в процесі еволюції політичної системи...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25747
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2907 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 19:15

Индульгенции для чиновников и силовиков? А простi пересiчнi як же? Заробiтчани?
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 211
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 19:22

  alex7gk написав:Индульгенции для чиновников и силовиков? А простi пересiчнi як же? Заробiтчани?
Ви де живете? в педерації? це тільки там чиновник і силовик рулять...
1 В Україні добра сотня тисяч підприємців може собі позволити заплатити 0,1-0,2 млн грн
2 Але 99,9% цих людей віддають перевагу просто допомогти ЗСУ через волонтерів на не менші суми..
3 З іншого боку - є якихось 10 000 ,які хочуть дременути і ладні за це заплатити по 0,1-0,2млн грн.
Питання
А навіщо ці сцикуни в ЗСУ ? Там стріляють...
То може хай заплатять і армія отримавши 1-2 млрд гривень - якось перебється без 10000 потенційних панікерів?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25747
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2907 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 19:57

  budivelnik написав:
  alex7gk написав:Индульгенции для чиновников и силовиков? А простi пересiчнi як же? Заробiтчани?
Ви де живете? в педерації? це тільки там чиновник і силовик рулять...
1 В Україні добра сотня тисяч підприємців може собі позволити заплатити 0,1-0,2 млн грн
2 Але 99,9% цих людей віддають перевагу просто допомогти ЗСУ через волонтерів на не менші суми..
3 З іншого боку - є якихось 10 000 ,які хочуть дременути і ладні за це заплатити по 0,1-0,2млн грн.
Питання
А навіщо ці сцикуни в ЗСУ ? Там стріляють...
То може хай заплатять і армія отримавши 1-2 млрд гривень - якось перебється без 10000 потенційних панікерів?


А ви в ЗСУ вже?
xio13
 
Повідомлень: 650
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 20:04

  budivelnik написав:А я б запропонував щось типу аукціону....
Спочатку 100 дозволів...по 20 000 доларів дозвіл...який дає право не повертатись до закінчення війни

Спочатку будували вільну країну, з якої щоб виїхати, потрібно заплатити.
Запропоную спочатку привести бажане до дійсного.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 217
З нами з: 31.07.19
Подякував: 160 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: konstantin kirovograd і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд змінив правила виїзду за кордон чоловіків...
R2 » Чет 26 тра, 2022 14:36
2 843
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 тра, 2022 16:19
antikkristall
Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував...
R2 » Пон 09 тра, 2022 13:46
6 1424
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 тра, 2022 06:23
_hunter
Чоловіків призовного віку залучатимуть до відновлення міст
R2 » П'ят 15 кві, 2022 22:00
1 539
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 кві, 2022 22:00
kravzovandr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (247)
30.05.2022 21:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.