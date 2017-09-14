RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 11:06

З такими "воїнами/захисниками" і ворогів не треба!

  flyman написав:Бюджетна цицька "танцору" заважає.
Якби ж то ще "танцор"!
А то так, чепуха нетойвосна :mrgreen: яка цмудить бюджетного прутня :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 11:10

  jump написав:"дебіли Макнамари"
Дев'ять місяців тому до нас у роту надіслали 50-річного Юру. Він не міг нормально ходити – його хребет не дозволяв йому надягати броню, і для мене залишилося загадкою, як він примудрився закінчити БЗВП. Наступного дня після прибуття в роту він ліг у лікарню, і наступні дев'ять місяців ми його не бачили. Знаємо лише, що він встиг зробити собі операцію та пройти два курси лікування за рахунок армії. Минулого місяця його від нас перевели кудись у тил. Лікар на ВЛК, який вирішив відправити Юру в армію, зробив йому велику послугу – за бюджетний кошт. Якщо у світі є граблі імені Ліндона Джонсона, то ми зараз на них.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/09/21/7531646/

Ну, багато з чим згоден, але ось цей останній абзац... А що вилікувати хвору людину - то вже злочин? У нас, взагалі-то, в Конституції закріплено право на доступну медичну допомогу, в частині 3 статті 49 навіть йдеться про те, що вона має бути безкоштовною. І клятва Гіпократа у деяких лікарів лише викликає сміх... А тут вже он до чого дійшли, виявляється, це вже злочин. Є багато інших історій, коли до госпіталю не відправляють, а відправляють хвору людину на фронт у нерівний бій із кацапськими контрактниками, аби не воювали всі оті силовики з відставниками, але то вже інша розмова..
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 11:33

  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:Слава зе владі...

А также попередникам, которые придумали, что воевать можно до 60.

При попэрэдныках ВП не объявляли - так что тут мимо. А вот почему зеля эти сроки (цельностянутые у совка) не пересмотрел - вопрос :?: Нижний лимит подвинуть - у него время нашлось...
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 11:34

  Vadim_ написав:
  jump написав:"дебіли Макнамари"

Ми їздили туди із взводним – обирати до себе в роту курсантів. Із 80 рекрутів змогли відібрати п'ятьох. Абсолютна більшість решти нагадує жертв експерименту, який армія США провела 60 років тому. Все одно що вода, яка надходить до трюму армійського корабля – якщо їх буде занадто багато, то корабель піде на дно.

В армію сьогодні відправляють тих, хто не встиг купити собі бронь та студентський квиток. Тих, у кого не вистачило грошей на липову інвалідність чи фейкове опікунство. Поліцейські патрулі не люблять ставати героями тік-току, а тому перевіряють документи далеко від центру. Тож на БЗВП їдуть мешканці неблагополучних кварталів.

За весь 2022 рік в українській армії у СЗЧ пішли 7 тисяч людей. У 2023 році їх було 17 тисяч. 2024 року вже 68. А за перші сім місяців 2025-го в СЗЧ пішли 110 тисяч людей. Причому, за словами військового омбудсмана Ольги Решетилової, більшість із них – це рекрути, які втікають із навчальних центрів. Усі ті, кого відправили до армії заради галочки та виконання плану. McNamara's Morons.

Офіційно влада говорить, що з мобілізацією в країні проблем немає. Що кожного місяця до армії приходить до 30 тисяч людей. Але виходить, що статистично приблизно кожен другий потім іде у СЗЧ. А ті, хто доїжджає до частин, теж не завжди стають вирішенням проблеми.

Дев'ять місяців тому до нас у роту надіслали 50-річного Юру. Він не міг нормально ходити – його хребет не дозволяв йому надягати броню, і для мене залишилося загадкою, як він примудрився закінчити БЗВП. Наступного дня після прибуття в роту він ліг у лікарню, і наступні дев'ять місяців ми його не бачили. Знаємо лише, що він встиг зробити собі операцію та пройти два курси лікування за рахунок армії. Минулого місяця його від нас перевели кудись у тил. Лікар на ВЛК, який вирішив відправити Юру в армію, зробив йому велику послугу – за бюджетний кошт. Якщо у світі є граблі імені Ліндона Джонсона, то ми зараз на них.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/09/21/7531646/

Слава зе владі...

Весь світ розуміє, що вже після 40 ефективно воювати можуть одиниці, а робити воїнів, та ще й піхотинців, з 45-60, які не проходили строчку, які у мирний час були непридатні/обмежено придатні (якимось чудом зцілились на старості літ), а зброю за все життя бачили лише у кіно - вершина ідіотизму. Але у нас все, як не у людей.
Тому й така ситуація з війною, що москалі просуваються щодня, справляючись з нами лише армією найманців.

  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:Слава зе владі...

А также попередникам, которые придумали, что воевать можно до 60. Без них Юру не мобилизовали бы, и не пришлось бы лечить.

За це рішення папередникам ганьба.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 11:40

  Schmit написав:.
  Сибарит написав:
  Vadim_ написав:Слава зе владі...

А также попередникам, которые придумали, что воевать можно до 60. Без них Юру не мобилизовали бы, и не пришлось бы лечить.

За це рішення папередникам ганьба.

Та нет никаких "попэрэдныков" — на заре нэзалэжности под громкие крики "И так сойдет!" студенты-двоешники списывали УК/АК/НК/.. подчистую. А потом оно нафиг никому не нужно было менять...
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 11:42

Ветеран та батько військового отримав 5 років за відмову служити у ТЦК :shock:

Зазначив, що бажає і надалі проходити військову службу в будь-якій іншій військовій частині, але не в ТЦК. Обвинувачений також просив врахувати, що воював з 2022-го, в СЗЧ опинився не з бойової частини, має двох дітей на утриманні, старший син також на війні. Наголосив на тому, що не відмовляється проходити військову службу, проте не бажає служити в ТЦК, а іншу частину знайти самому складно. :shock:

Хворобливий стан чоловіка діагностували і в СІЗО, тамтешні лікарі прописали приймати ліки на постійній основі. :?
https://cntime.cn.ua/veteran-ta-batko-v ... k-article/
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 11:44

  Shaman написав:
  барабашов написав:А ты шо - так не хочешь родину от мутантов у лаптях защищать шо везде $-чика вперёд себя на смерть пихаешь???

спочатку треба одного борова-мутанта випхати. він один як піде "свиньей". :lol:

Ты сегодня в Сколково заместо квадробера прогрызаешь тропинку на кордоны 91го?
Вы с ним однояйцОвые близнецы, в плане несёте гордо одно яйцо(отбитое сапогом тов.майора) на двоих?
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 11:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

правильно что папередникам ганьба
но народ ведь сам подписывался, когда позволил от своего имени вигукувати крикунам про "понадусе"
а многие вожаки этих крикунов которым еще далеко до 60, сейчас по прагам - венам кофе пьют, и ни у кого из гордых украинцев, даже у их бывших побратимов не возникло мысли разобраться с дезертирами и ренегатами
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 11:53

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  барабашов написав:А ты шо - так не хочешь родину от мутантов у лаптях защищать шо везде $-чика вперёд себя на смерть пихаешь???

спочатку треба одного борова-мутанта випхати. він один як піде "свиньей". :lol:

Ты сегодня в Сколково заместо квадробера прогрызаешь тропинку на кордоны 91го?
Вы с ним однояйцОвые близнецы, в плане несёте гордо одно яйцо(отбитое сапогом тов.майора) на двоих?

Вот и Шуба чекушкой опохмелился )
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 11:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Та нет никаких "попэрэдныков" — на заре нэзалэжности под громкие крики "И так сойдет!" студенты-двоешники списывали УК/АК/НК/.. подчистую. А потом оно нафиг никому не нужно было менять...


вы несете какую-то дичь, потому что к Украине имеете весьма косвенное отношение
большинство украинцев сразу поняли что речь идет о поднятии моб.возраста для последней категории с 40 до 60 лет сразу после победы майдана в 2014
отсюда и все спекуляции подлых арестовичей что "украинцев продали на войну"
вот такие гиднюки как он, береза, мосийчук и продали, а сейчас охают со своих европейских кафешек
ничего , есть еще добрые люди с хорошей памятью, чистыми руками и горячим сердцем, разберемся
