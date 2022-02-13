Про це повідомляє голова Офісу президента Андрія Єрмака.
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У Зеленського назвали дві умови запобігання продовольчій кризі
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Додано: Пон 30 тра, 2022 18:23
У Зеленського назвали дві умови запобігання продовольчій...
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Дивися повний текст
У Зеленського назвали дві умови запобігання продовольчій кризі
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