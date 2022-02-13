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У Зеленського назвали дві умови
запобігання продовольчій...

У Зеленського назвали дві умови запобігання продовольчій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 18:23

У Зеленського назвали дві умови запобігання продовольчій...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє голова Офісу президента Андрія Єрмака.

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У Зеленського назвали дві умови запобігання продовольчій кризі
R2
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