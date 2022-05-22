Гречка і ще ряд продуктів в Україні скоро подорожчають. Невелике здешевлення варто очікувати восени.
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Гречка буде дешевшою: експерт спрогнозував зниження цін на продукти
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Додано: Пон 30 тра, 2022 21:14
Гречка буде дешевшою: експерт спрогнозував зниження цін...
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Гречка буде дешевшою: експерт спрогнозував зниження цін на продукти
Додано: Пон 30 тра, 2022 21:14
Какие пессимистичные прогнозы пошли. То ли дело в прошлом году про подсолнечное масло: "Пик цены уже достигнут и скоро с новым урожаем в два раза подешевеет"
Додано: Пон 30 тра, 2022 21:23
Re: Гречка буде дешевшою: експерт спрогнозував зниження цін.
К тем 70 грн. что она уже стоит?
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