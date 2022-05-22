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Гречка буде дешевшою: експерт
спрогнозував зниження цін...

Гречка буде дешевшою: експерт спрогнозував зниження цін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 21:14

Гречка буде дешевшою: експерт спрогнозував зниження цін...

Пропонуємо до обговорення:
Гречка і ще ряд продуктів в Україні скоро подорожчають. Невелике здешевлення варто очікувати восени.

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Гречка буде дешевшою: експерт спрогнозував зниження цін на продукти
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 21:14

Какие пессимистичные прогнозы пошли. То ли дело в прошлом году про подсолнечное масло: "Пик цены уже достигнут и скоро с новым урожаем в два раза подешевеет"
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 21:23

Re: Гречка буде дешевшою: експерт спрогнозував зниження цін.

К тем 70 грн. что она уже стоит?
копейка
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