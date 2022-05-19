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Україна просить світ
не визнавати російських дипломів

Україна просить світ не визнавати російських дипломів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 08:39

Україна просить світ не визнавати російських дипломів

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати планують звернутися до світової спільноти з проханням про денонсацію двосторонніх угод з РФ у сфері освіти та науки. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді.

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Україна просить світ не визнавати російських дипломів
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 08:39

Це дуже класна пропозиція. Тоді вони почнуть ненавидіти путлєра.
Rainbow
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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