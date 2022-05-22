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Тарифи на тепло можуть зрости
утричі через космічні ціни...

Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни...
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 20:48

Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на тепло для населення можуть зрости утричі оскільки "Нафтогаз" суттєво підвищив ціни на газ для теплокомуненерго.

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Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни на газ – Асоціація тепловиків
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 22:59

Re: Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни

Війна не всіх ідіотів забрала.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 06:19

Re: Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни

Ну от як бідному селянинові виживати у таких умовах?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 07:13

Re: Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни

В цьому році в нас опалення було навіть трохи дешевше минулого року. ТЕЦ перевели з газу на тирсу.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:19

  Investor_K написав:Ну от як бідному селянинові виживати у таких умовах?

Так у него нет выбора, просто не будет платить и всё. Я уже сейчас не оплачиваю газ, так как не могу себе этого позволить.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:36

Re: Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни

  Примат написав:Так у него нет выбора, просто не будет платить и всё. Я уже сейчас не оплачиваю газ, так как не могу себе этого позволить.

Вам - приматам - по жизни легче.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:40

  Investor_K написав:
  Примат написав:Так у него нет выбора, просто не будет платить и всё. Я уже сейчас не оплачиваю газ, так как не могу себе этого позволить.

Вам - приматам - по жизни легче.

Нужно реально смотреть на ситуацию.
Да цена на газ высокая, позволить себе газ не каждый может (я отключал на зиму все комнаты и кухню, кроме одной комнаты, где жил). Далее дорога за субсидией или за границу. Всё просто.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:48

Re: Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни

Я одного не могу понять, разве кто-то не понимал, что цена поднимется на всё?
Реально есть такие люди, что думали, что цены останутся такими, как были?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:53

  Примат написав:
  Investor_K написав:
  Примат написав:Так у него нет выбора, просто не будет платить и всё. Я уже сейчас не оплачиваю газ, так как не могу себе этого позволить.

Вам - приматам - по жизни легче.

Нужно реально смотреть на ситуацию.
Да цена на газ высокая, позволить себе газ не каждый может (я отключал на зиму все комнаты и кухню, кроме одной комнаты, где жил). Далее дорога за субсидией или за границу. Всё просто.

Типа "за границей" газ будет дешевле? :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:54

  Примат написав:Я одного не могу понять, разве кто-то не понимал, что цена поднимется на всё?
Реально есть такие люди, что думали, что цены останутся такими, как были?

Ну так эта -- старая мантра "недра принадлежат народу" да "даешь украинский газ частным потребителям по себистоимости"...
_hunter
 
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