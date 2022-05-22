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Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни...
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Додано: Вів 31 тра, 2022 20:48
Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на тепло для населення можуть зрости утричі оскільки "Нафтогаз" суттєво підвищив ціни на газ для теплокомуненерго.
Дивися повний текст Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни на газ – Асоціація тепловиків
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Додано: Вів 31 тра, 2022 22:59
Війна не всіх ідіотів забрала.
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Додано: Сер 01 чер, 2022 06:19
Ну от як бідному селянинові виживати у таких умовах?
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Investor_K
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Додано: Сер 01 чер, 2022 07:13
В цьому році в нас опалення було навіть трохи дешевше минулого року. ТЕЦ перевели з газу на тирсу.
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BIGor
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Додано: Сер 01 чер, 2022 10:19
Investor_K написав:
Ну от як бідному селянинові виживати у таких умовах?
Так у него нет выбора, просто не будет платить и всё. Я уже сейчас не оплачиваю газ, так как не могу себе этого позволить.
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Примат
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Додано: Сер 01 чер, 2022 10:36
Примат написав:
Так у него нет выбора, просто не будет платить и всё. Я уже сейчас не оплачиваю газ, так как не могу себе этого позволить.
Вам - приматам - по жизни легче.
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Investor_K
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Додано: Сер 01 чер, 2022 10:40
Investor_K написав: Примат написав:
Так у него нет выбора, просто не будет платить и всё. Я уже сейчас не оплачиваю газ, так как не могу себе этого позволить.
Вам - приматам - по жизни легче.
Нужно реально смотреть на ситуацию.
Да цена на газ высокая, позволить себе газ не каждый может (я отключал на зиму все комнаты и кухню, кроме одной комнаты, где жил). Далее дорога за субсидией или за границу. Всё просто.
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Примат
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Додано: Сер 01 чер, 2022 10:48
Я одного не могу понять, разве кто-то не понимал, что цена поднимется на всё?
Реально есть такие люди, что думали, что цены останутся такими, как были?
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Примат
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Додано: Сер 01 чер, 2022 10:53
Примат написав: Investor_K написав: Примат написав:
Так у него нет выбора, просто не будет платить и всё. Я уже сейчас не оплачиваю газ, так как не могу себе этого позволить.
Вам - приматам - по жизни легче.
Нужно реально смотреть на ситуацию.
Да цена на газ высокая, позволить себе газ не каждый может (я отключал на зиму все комнаты и кухню, кроме одной комнаты, где жил). Далее дорога за субсидией или за границу. Всё просто.
Типа "за границей" газ будет дешевле?
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_hunter
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Додано: Сер 01 чер, 2022 10:54
Примат написав:
Я одного не могу понять, разве кто-то не понимал, что цена поднимется на всё?
Реально есть такие люди, что думали, что цены останутся такими, как были?
Ну так эта -- старая мантра "недра принадлежат народу" да "даешь украинский газ частным потребителям по себистоимости"...
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