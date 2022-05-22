Именно эта мысль пришла мне изначально когда постил новость про это покращення.
Не заставил долго ждать коммент от zerocool, что всё это выдуманная хрень. Ждём аффтаритетной оценки в этой ветке
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Додано: Сер 01 чер, 2022 11:09
Именно эта мысль пришла мне изначально когда постил новость про это покращення.
Не заставил долго ждать коммент от zerocool, что всё это выдуманная хрень. Ждём аффтаритетной оценки в этой ветке
Додано: Сер 01 чер, 2022 11:14
Додано: Сер 01 чер, 2022 11:19
Re: Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни
на самом деле сложная ситуация.
газ стоит 30 грн/м3 и эта реальность уже более полугода.
по газу идут качели, закачивать газ надо (в Украине с этим пока вообще беда).
что делать и как проскочить между капельками - цену на газ повышать для населения надо. газ по 8 - это уже роскошь. как результат пойдет следующий этап энергосбережения/перехода на другой тип топлива. может быть не до 30 грн/м3, но 12-16 это норм.
свой газ Нафтогаз может продавать по любой цене. проблема в том, что его не хватает - часть газа докупается - и его цена пока 30 грн/м3 повторюсь
Додано: Сер 01 чер, 2022 11:20
Додано: Сер 01 чер, 2022 11:36
Re: Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни
Додано: Сер 01 чер, 2022 11:43
Re: Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни
так собираются же ввести мораторий на повышение на газ, отопление до конца войны + 6 месяцев. За счет международных грантовых средств будут компенсировать.
Зачем зраду раньше времени разводить. То что повысится - это понятно, но папизже
Додано: Сер 01 чер, 2022 12:12
Додано: Сер 01 чер, 2022 13:09
А что искать-то?
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