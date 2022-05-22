Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни...
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газ стоит 30 грн/м3 и эта реальность уже более полугода. по газу идут качели, закачивать газ надо (в Украине с этим пока вообще беда).
что делать и как проскочить между капельками - цену на газ повышать для населения надо. газ по 8 - это уже роскошь. как результат пойдет следующий этап энергосбережения/перехода на другой тип топлива. может быть не до 30 грн/м3, но 12-16 это норм.
свой газ Нафтогаз может продавать по любой цене. проблема в том, что его не хватает - часть газа докупается - и его цена пока 30 грн/м3 повторюсь
так собираются же ввести мораторий на повышение на газ, отопление до конца войны + 6 месяцев. За счет международных грантовых средств будут компенсировать. https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... roekt.html Зачем зраду раньше времени разводить. То что повысится - это понятно, но папизже