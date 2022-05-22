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Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 чер, 2022 16:14
_hunter написав: Shaman написав:
быть миноритарием при Бене - это вряд ли инвестиция
С такой точки зрения: быть миноритарием -- вообще не инвестиция -- хоть при Маске.
Вы действительно не поняли суть прикола?
миноритарий при Маске - это обычное явление.
а вот Беня может научить, как прокидывать даже мажоритарщиков - как раз пример Укрнафты очень показателен
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Shaman
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