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Тарифи на тепло можуть зрости
утричі через космічні ціни...

Тарифи на тепло можуть зрости утричі через космічні ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 16:14

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:...
А что искать-то?
https://ffin.ua/stocks/UNAF

быть миноритарием при Бене - это вряд ли инвестиция :D

С такой точки зрения: быть миноритарием -- вообще не инвестиция -- хоть при Маске.

Вы действительно не поняли суть прикола? ;)

миноритарий при Маске - это обычное явление.
а вот Беня может научить, как прокидывать даже мажоритарщиков - как раз пример Укрнафты очень показателен
Shaman
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