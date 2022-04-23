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«Поповнення на касі»:
ПриватБанк запустив нову послугу

«Поповнення на касі»: ПриватБанк запустив нову послугу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 03:20

«Поповнення на касі»: ПриватБанк запустив нову послугу

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк запустив в Україні сервіс поповнення банківських карток на касах торгових точок.

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«Поповнення на касі»: ПриватБанк запустив нову послугу
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 03:20

Сомнительный ценности сервис. Для села, где больше никак карточку не пополнить, может и сойдёт, но Львов, Тернополь и прочие облцентры?
А ещё ссылка на Приватовский сайт ведёт на 404, поэтому может и сервиса-то никакого нет :)
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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