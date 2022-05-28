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«Борги минулого». У Німеччині
пояснили, звідки взялися...

«Борги минулого». У Німеччині пояснили, звідки взялися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 07:36

«Борги минулого». У Німеччині пояснили, звідки взялися...

Пропонуємо до обговорення:
У Німеччині не розуміють закидів щодо недостатньої допомоги Україні, вважаючи, що ФРН "не може виконати всі побажання" Києва. В уряді припускають, що саме стало приводом для них.

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«Борги минулого». У Німеччині пояснили, звідки взялися закиди щодо недостатньої допомоги Україні
R2
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