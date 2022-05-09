Порядок денний можна вручати особисто не тільки після встановлення місця проживання, але навіть на блокпостах. Це не заборонено законом.
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Чи можна вручати повістки на блокпостах — відповідь військового комісара
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Додано: Чет 02 чер, 2022 17:36
Чи можна вручати повістки на блокпостах — відповідь...
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Чи можна вручати повістки на блокпостах — відповідь військового комісара
Додано: Чет 02 чер, 2022 17:36
А в Черкассах проводится, вчера оцепили один из районов города, останавливали всех водителей и пешеходов и вручали повестки, после этого заблокировали все входы самого большого ТРЦ в городе и там тоже вручали. Пусть этот Тищенко после 5ти дней обучения сам идет на 0 позицию, а не умничает в новостях.
Додано: Суб 04 чер, 2022 15:34
У Львові теж роздають на вулицях) Бреше той Тіщенко)) Облав не бачив.
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