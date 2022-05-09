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Чи можна вручати повістки
на блокпостах — відповідь...

Чи можна вручати повістки на блокпостах — відповідь...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 17:36

Чи можна вручати повістки на блокпостах — відповідь...

Пропонуємо до обговорення:
Порядок денний можна вручати особисто не тільки після встановлення місця проживання, але навіть на блокпостах. Це не заборонено законом.

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Чи можна вручати повістки на блокпостах — відповідь військового комісара
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 17:36

А в Черкассах проводится, вчера оцепили один из районов города, останавливали всех водителей и пешеходов и вручали повестки, после этого заблокировали все входы самого большого ТРЦ в городе и там тоже вручали. Пусть этот Тищенко после 5ти дней обучения сам идет на 0 позицию, а не умничает в новостях.
billybons1980
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 15:34

У Львові теж роздають на вулицях) Бреше той Тіщенко)) Облав не бачив.
mvi
 
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