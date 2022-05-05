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Федотєнкова, який рейдернув
"Укрбуд", залишивши 40 тис....

Федотєнкова, який рейдернув "Укрбуд", залишивши 40 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 20:50

Федотєнкова, який рейдернув "Укрбуд", залишивши 40 тис....

Пропонуємо до обговорення:
У середу, 1 червня, столичні правоохоронці заявили, що розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів щодо легалізації та виведення коштів до росії.

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Федотєнкова, який рейдернув \"Укрбуд\", залишивши 40 тис. осіб без житла, викрили на фінансуванні рф - ЗМІ
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 чер, 2022 20:50

Микитась никогда не собирался достраивать дома. Имел место сговор с Дмитрием Федотенковым. Просто вдвоём кинули 40 000 человек.
Пока их не пристрелили.
anton_gms
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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