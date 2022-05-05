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Федотєнкова, який рейдернув "Укрбуд", залишивши 40 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 чер, 2022 20:50
Пропонуємо до обговорення:
У середу, 1 червня, столичні правоохоронці заявили, що розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів щодо легалізації та виведення коштів до росії.
Дивися повний текст Федотєнкова, який рейдернув \"Укрбуд\", залишивши 40 тис. осіб без житла, викрили на фінансуванні рф - ЗМІ
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Додано: Чет 02 чер, 2022 20:50
Микитась никогда не собирался достраивать дома. Имел место сговор с Дмитрием Федотенковым. Просто вдвоём кинули 40 000 человек.
Пока их не пристрелили.
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