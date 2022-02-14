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Китайські вчені розробили
новий матеріал зі здатністю...

Китайські вчені розробили новий матеріал зі здатністю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 00:02

Китайські вчені розробили новий матеріал зі здатністю...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявило Інформаційне агентство Сіньхуа.

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Китайські вчені розробили новий матеріал зі здатністю перемикатися з режиму нагрівання в режим охолодження
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 00:02

Ну нагрев солнышком до произвольной температуры - дело не хитрое. А вот охлаждение собственным излучением до температуры ниже окружающей среды - это уже нарушение второго начала термодинамики и, соответственно, изобретение вечного двигателя второго рода. Китайцы круты!
moveton
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