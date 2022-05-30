Найбільш автономним смартфоном на ринку зараз є Tecno Pova 3, який виконано у найкращих традиціях Samsung M-серії, що оснащувалися величезними акумуляторами.
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Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за інших
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 05:51
Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за...
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Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за інших
Додано: П'ят 03 чер, 2022 05:51
7000 аккум - это гигантский.
Тогда как называется аккум на 10000 на моем не новом телефоне на базе P70?? ))
Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:20
Re: Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за.
у меня на стареньком BV9500 тоже аккум 10000, держит неделю спокойно.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:40
Філіпс Ксеніум тримав МІСЯЦЬ!!!
але було це огого як давно
круті були апарати...
Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:48
Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:54
Re: Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за.
Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:01
там були різні моделі
були кнопочні, була смарти..
у вас що було?
всплакнем
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