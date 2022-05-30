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Названо смартфон, який працює
на одному заряді довше за...

Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 05:51

Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш автономним смартфоном на ринку зараз є Tecno Pova 3, який виконано у найкращих традиціях Samsung M-серії, що оснащувалися величезними акумуляторами.

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Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за інших
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 05:51

7000 аккум - это гигантский.
Тогда как называется аккум на 10000 на моем не новом телефоне на базе P70?? ))
orkoteg
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:20

Re: Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за.

у меня на стареньком BV9500 тоже аккум 10000, держит неделю спокойно.
deniska
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:40

Філіпс Ксеніум тримав МІСЯЦЬ!!!

але було це огого як давно
круті були апарати...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:48

  greenozon написав:Філіпс Ксеніум тримав МІСЯЦЬ!!!

Только смартфоном он не был. А так да...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:54

Re: Названо смартфон, який працює на одному заряді довше за.

  greenozon написав:Філіпс Ксеніум тримав МІСЯЦЬ

Був такий десь у 2002-2003 році, тиждень тримав, ну може 8-9 днів, але точно не місяць.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:01

  Arbitr написав:
  greenozon написав:Філіпс Ксеніум тримав МІСЯЦЬ

Був такий десь у 2002-2003 році, тиждень тримав, ну може 8-9 днів, але точно не місяць.


там були різні моделі
були кнопочні, була смарти..
у вас що було?


https://www.philips.com.sg/c-p/CT9A9WSLV_00/xenium-99w
всплакнем :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 18:28

а кому это надо ?
путешественник возьмет с собой повербанк на 20000 мА
военный - рацию или кнопочный или тоже повербанк
обычному пересичному хватит вообще 8-10 часов работы от ак.бат
час на дорогу к работе и 8 на работе и час домой ,
а если еще в обед час зарядить так вообще с 8 утра до 13 дня с головой ( 5 часов работы) , дальше час на зарядку потом в пути час с 18 до 19 и дома 3-4 часа надо же помыться покушать не все ж с телефоном , а пока душ и покушал принял уже 30 минут зарядки . Вот в целом до обеда на работе 5 часом и после зарядки в обед еще 4 часа до сна ... около 9 часов ...
А зарядка одна дома одна на работе ...
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 17:08

  yama написав:а кому это надо ?

наверное тем, кто покупает смартфоны с большими батареями - очевидно.
мне например.
павербанк - неудобно.
бегать в течении дня от розетки к розетке - неудобно.
не забывать заряжать перед каждым выходом из дома - неудобно.
deniska
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 18:03

  orkoteg написав:7000 аккум - это гигантский.
Тогда как называется аккум на 10000 на моем не новом телефоне на базе P70?? ))


https://www.youtube.com/watch?v=4GleiBswKqY
cohan
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